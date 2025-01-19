У Міноборони Німеччини допускають відправлення миротворців в Україну

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що німецькі військові могли би взяти участь у гарантуванні безпеки демілітаризованої зони в Україні у разі припинення вогню.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Süddeutsche Zeitung, передає "Європейська правда".

Відповідаючи на питання про можливе розгортання німецьких військ у буферній зоні між Україною та Росією, Пісторіус заявив, що це "буде обговорюватися тоді, коли настане час".

"Ми є найбільшим партнером НАТО в Європі. Тому очевидно, що ми будемо відігравати певну роль і повинні взяти на себе відповідальність", – сказав німецький міністр.

Реклама:

Пісторіус вважає ключовим те, як створити той рівень безпеки для України, який би запобіг повторному нападу Росії через кілька років.

Він також повідомив, що найближчим часом поїде до США, щоб поспілкуватися з адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа.

"Кандидат на посаду міністра оборони США поки не затверджений. Однак ми зацікавлені у швидкій зустрічі та обміні думками у Вашингтоні на початку лютого", – додав Пісторіус.

У грудні 2024 року президент Володимир Зеленський визнав, що на зустрічах у Брюсселі обговорювалася ідея розміщення в Україні миротворчої місії як одного із запобіжників від нового нападу Росії, та сказав, що вже "бачить позитив" від деяких лідерів.

Нещодавно премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив, що Лондон готовий зіграти "повну роль" у можливій миротворчій діяльності в Україні, хоча наразі не бачить такої перспективи.

Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш виключив відправлення миротворців в Україну після війни з Росією та пояснив це тим, що "у рамках НАТО має бути більший розподіл тягаря і диверсифікація".