Трамп прибув до Вашингтона перед інавгурацією

Обраний американський президент Дональд Трамп ввечері у суботу, 18 січня, прибув до Вашингтона перед інавгурацією, яка відбудеться у понеділок, 20 січня.

Про це повідомляє CBS News, передає "Європейська правда".

Літак Трампа приземлився в аеропорту Даллеса 18 січня перед тим, як він попрямував до гольф-клубу Trump Sterling для запланованого на вечір свята і феєрверку.

У Вашингтон Трамп, Меланія та їхній син Беррон вилетіли з міжнародного аеропорту Палм-Біч, штат Флорида, поблизу Мар-а-Лаго, де його команда провела свій перехідний період після того, як Трамп виграв вибори.

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У неділю, 19 січня, очікується, що Трамп візьме участь у церемонії покладання вінків на Арлінгтонському національному кладовищі, а потім відправитися на мітинг на Capital One Arena у Вашингтоні. Після цього відбудеться приватна вечеря.

У день інавгурації, 20 січня, Трамп розпочне традиційну молитовну службу в єпископальній церкві Святого Іоанна, а потім попрямує до Білого дому на традиційний чай із президентом і першою леді, які залишають свій пост.

Потім він попрямує до Капітолію, оскільки його церемонію інавгурації перенесли в приміщення через низьку температуру надворі.

Мовник зазначив, що наразі не зовсім зрозуміло, як церемонія буде адаптована до Ротонди Капітолію, яка вміщує 600 людей, адже квитки на інавгурацію отримали понад 250 тисяч гостей.

Об’єднаний комітет Конгресу з інавгураційних церемоній, який відповідає за планування заходу, зазначив у заяві, що "переважна більшість гостей, які мають квитки, не зможуть відвідати церемонії особисто".

Після того, як Трамп складе присягу та виступить зі своєю інавгураційною промовою, відбудеться урочисте прощання з Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Коли новий республіканський уряд прийде до влади, Трамп вирушить на церемонію підписання в Капітолій, щоб затвердити деякі зі своїх перших офіційних актів, після чого відбудеться обід у Конгресі та огляд військ США.

Очікується, що інавгурація Трампа буде перенесена у приміщення через небезпечно низькі температури, які прогнозуються у Вашингтоні.

Останнім президентом, який складав присягу в приміщенні, був Рональд Рейган у 1985 році, коли денна температура опускалася нижче -13 за Цельсієм. Рейган склав присягу в ротонді Капітолія. Його інавгураційний парад був скасований.

Наразі у США триває активна підготовка до інавгурації Трампа, а Національна гвардія оголосила про низку оновлених заходів безпеки, щоб уникнути проблем, які мали місце під час протестів 6 січня чотири роки тому.

Детальніше про інавгурацію Трампа читайте у статті В гостях у Трампа: хто буде на інавгурації у США, чому туди не їде Зеленський і де тут "зрада".