Трамп прибыл в Вашингтон перед инаугурацией

Избранный американский президент Дональд Трамп вечером в субботу, 18 января, прибыл в Вашингтон перед инаугурацией, которая состоится в понедельник, 20 января.

Об этом сообщает CBS News, передает "Европейская правда".

Самолет Трампа приземлился в аэропорту Даллеса 18 января перед тем, как он направился в гольф-клуб Trump Sterling для запланированного на вечер праздника и фейерверка.

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В Вашингтон Трамп, Мелания и их сын Бэррон вылетели из международного аэропорта Палм-Бич, штат Флорида, вблизи Мар-а-Лаго, где его команда провела свой переходный период после того, как Трамп выиграл выборы.

В воскресенье, 19 января, ожидается, что Трамп примет участие в церемонии возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище, а затем отправиться на митинг на Capital One Arena в Вашингтоне. После этого состоится частный ужин.

В день инаугурации, 20 января, Трамп начнет традиционную молитвенную службу в епископальной церкви Святого Иоанна, а затем направится в Белый дом на традиционный чай с президентом и первой леди, которые покидают свой пост.

Затем он направится в Капитолий, поскольку его церемонию инаугурации перенесли в помещение из-за низкой температуры на улице.

Вещатель отметил, что пока не совсем понятно, как церемония будет адаптирована к Ротонде Капитолия, которая вмещает 600 человек, ведь билеты на инаугурацию получили более 250 тысяч гостей.

Объединенный комитет Конгресса по инаугурационным церемониям, который отвечает за планирование мероприятия, отметил в заявлении, что "подавляющее большинство гостей, которые имеют билеты, не смогут посетить церемонии лично".

После того, как Трамп примет присягу и выступит со своей инаугурационной речью, состоится торжественное прощание с Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.

Когда новое республиканское правительство придет к власти, Трамп отправится на церемонию подписания в Капитолий, чтобы утвердить некоторые из своих первых официальных актов, после чего состоится обед в Конгрессе и осмотр войск США.

Ожидается, что инаугурация Трампа будет перенесена в помещение из-за опасно низких температур, которые прогнозируются в Вашингтоне.

Последним президентом, который принимал присягу в помещении, был Рональд Рейган в 1985 году, когда дневная температура опускалась ниже -13 по Цельсию. Рейган принял присягу в ротонде Капитолия. Его инаугурационный парад был отменен.

Сейчас в США продолжается активная подготовка к инаугурации Трампа, а Национальная гвардия объявила о ряде обновленных мер безопасности, чтобы избежать проблем, которые имели место во время протестов 6 января четыре года назад.

Подробнее об инаугурации Трампа читайте в статье В гостях у Трампа: кто будет на инаугурации в США, почему туда не едет Зеленский и где здесь "измена".