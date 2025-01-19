На курорті в Іспанії кількість постраждалих під час аварії підйомника сягнула 30

Кількість постраждалих внаслідок аварії на гірськолижному підйомнику на іспанському курорті Астун склала щонайменше 30.

Про це повідомило агентство AP із посиланням на інформацію від регіональних служб екстреної допомоги, передає "Європейська правда".

Аварія на крісельному підйомнику на гірськолижному курорті Астун призвела до того, що щонайменше 30 людей постраждали.

Регіональні служби екстреної допомоги повідомили, що 10 осіб потребують лікування, в тому числі двоє з них отримали серйозні травми.

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Також, як зазначається, близько 80 людей опинилися в пастці на крісельних підйомниках одразу після події.

⚡️ Un accident de télésiège en Espagne fait 30 blessés, dont quatre graves, à la frontière française dans la station de ski d'Astún, située dans les Pyrénées, entre les cols du Pourtalet et du Somport.



▶️ #JT20H pic.twitter.com/pXNP0VnjNx – Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) January 19, 2025

Причина інциденту невідома. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що був "шокований" новиною про аварію, висловивши свою близькість до постраждалих та їхніх родин.

Нагадаємо, на канатній дорозі у польських Татрах торік у серпні довелося організовувати евакуацію туристів, які застрягли на лінії та вершині через несправність підйомника після грози.

У Туреччині навесні 2024 року з канатної дороги евакуювали понад сотню людей після падіння однієї з опор і обриву кабіни, внаслідок чого один пасажир загинув.