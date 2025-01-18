На курорті в Іспанії 17 людей серйозно постраждали під час аварії підйомника

На гірськолижному курорті Астун в Іспанії внаслідок аварії крісельного підйомника 17 людей отримали серйозні травми.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.

Аварія на крісельному підйомнику на гірськолижному курорті Астун призвела до того, що десятки людей отримали поранення, 17 з них – серйозні, повідомляє влада Арагону. На даний момент загиблих немає, хоча рятувальні роботи тривають.

фото Navarra Television

Цивільна гвардія стверджує, що "крісельний підйомник впав з висоти 15 метрів". Причини аварії поки що невідомі.

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24 карети швидкої допомоги та гелікоптерів були розгорнуті для надання допомоги та транспортування постраждалих. У лікарнях працює додатковий персонал для лікування всіх постраждалих.

Аварія сталася в Астуні, зоні зимових видів спорту в Піренеях на півночі Іспанії поблизу кордону з Францією.

"Шокований новиною про аварію на гірськолижному курорті Астун. Я говорив з президентом Арагону, щоб запропонувати йому всю підтримку уряду. Вся наша любов до постраждалих та їхніх родин", – написав у соціальній мережі X (Twitter) голова уряду Іспанії Педро Санчес.

Нагадаємо, на канатній дорозі у польських Татрах торік у серпні довелося організовувати евакуацію туристів, які застрягли на лінії та вершині через несправність підйомника після грози.

У Туреччині навесні 2024 року з канатної дороги евакуювали понад сотню людей після падіння однієї з опор і обриву кабіни, внаслідок чого один пасажир загинув.