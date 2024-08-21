В горах у Польщі організували евакуацію 200 туристів через несправність підйомника після грози

На канатній дорозі у польських Татрах довелося організовувати евакуацію туристів, які застрягли на лінії та вершині через несправність підйомника після грози.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Близько 200 людей довелося спускати з вершини Каспрів Верх у надзвичайному режимі із залученням рятувальних служб через раптову несправність підйомника з Каспрового Верху до Кузніце.

Припускають, що один з елементів канатної дороги вийшов з ладу після влучання блискавки.

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Канатна дорога не стала повністю, але перейшла в альтернативний аварійний режим, за якого працює набагато повільніше.

Деяких пасажирів спускали у кабінах, деяких – спецтранспортом рятувальних служб.

Оператор канатної дороги поки не може встановити, що саме пошкодилося внаслідок грози та скільки часу знадобиться на ремонт.

Нагадаємо, у Німеччині в липні на найвищій вершині країни загинув від удару блискавки 18-річний юнак.

У Туреччині навесні цього року з канатної дороги евакуювали понад сотню людей після падіння однієї з опор і обриву кабіни, внаслідок чого один пасажир загинув.