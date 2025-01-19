На курорте в Испании количество пострадавших во время аварии подъемника достигло 30

Количество пострадавших в результате аварии на горнолыжном подъемнике на испанском курорте Астун составило по меньшей мере 30.

Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на информацию от региональных служб экстренной помощи, передает "Европейская правда".

Авария на кресельном подъемнике на горнолыжном курорте Астун привела к тому, что по меньшей мере 30 человек пострадали.

Региональные службы экстренной помощи сообщили, что 10 человек нуждаются в лечении, в том числе двое из них получили серьезные травмы.

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⚡️ Un accident de télésiège en Espagne fait 30 blessés, dont quatre graves, à la frontière française dans la station de ski d'Astún, située dans les Pyrénées, entre les cols du Pourtalet et du Somport.



▶️ #JT20H pic.twitter.com/pXNP0VnjNx – Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) January 19, 2025

Также, как отмечается, около 80 человек оказались в ловушке на кресельных подъемниках сразу после происшествия.

Причина инцидента неизвестна. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что был "шокирован " новостью об аварии, выразив свою близость к пострадавшим и их семьям.

Напомним, на канатной дороге в польских Татрах в прошлом году в августе пришлось организовывать эвакуацию туристов, которые застряли на линии и вершине из-за неисправности подъемника после грозы.

В Турции весной 2024 года с канатной дороги эвакуировали более сотни людей после падения одной из опор и обрыва кабины, в результате чего один пассажир погиб.