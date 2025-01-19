Британська розвідка: Росія посилює тиск на Велику Новосілку у Донецькій області
Новини — Неділя, 19 січня 2025, 11:50 —
Розвідка Великої Британії проаналізувала просування російської армії у Донецькій області, зокрема звертається увага на тиск Великої Новосілки.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 19 січня.
Британські розвідники зазначили, що у центральній частині Донецької області російські війська посилюють тиск на місто Велика Новосілка.
В аналізі зазначили, що протягом січня 2025 року російські війська просунулися на північ, щоб захопити села Нескучне та Времівка.
У розвідці нагадали, що Велика Новосілка знаходиться на лінії фронту з моменту початку російського вторгнення в Україну. Росія зазнала невдачі у спробах захопити місто влітку 2022 року, і Україна відтіснила російські війська на південь у 2023 році.
Росія просунулася на цьому напрямку після того, як захопила інші міста на сході – зокрема, Вугледар у жовтні 2024 року і Курахове раніше в січні 2025 року.
Аналітики проєкту DeepState пізно ввечері 18 січня повідомили про просування ворога біля низки населених пунктів Донецької області, зокрема й Великої Новосілки, в якій, зазначає DeepState, росіяни почали штурми деяких районів.
Раніше британська розвідка констатувала, що у 2024 році Росія зазнала рекордних втрат вбитими і пораненими у війні проти України, а місяцем найбільших втрат став грудень.
А 9 січня розвідники писали, що центральна частина Донецької області залишається найбільш нестабільною ділянкою фронту на сході України.