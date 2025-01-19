Укр Рус Eng

У німецькому Аахені пройшла багатотисячна хода проти ультраправих

фото, відео
Новини — Неділя, 19 січня 2025, 14:43 — Марія Ємець

У німецькому місті Аахен тисячі людей взяли участь у контрдемонстрації проти ультраправих, які проводили свою ходу; події супроводжувались сутичками з поліцією. 

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

У суботу праві сили проводили свій захід, на який з анонсованих 800 осіб прийшло біля 150. На контрдемонстрацію проти них, ініційовану низкою організацій та ініціатив, зібралося близько 8000 людей, місцями вони заблокували запланований маршрут правих.  

 
Christoph Reichwein / dpa

Зафіксували інциденти, коли в учасників контрпротесту жбурляли різними предметами і запускали у їхному напрямку піротехніку. Внаслідок таких дій постраждали і четверо правоохоронців. Сутички були також між поліцією і учасниками контрпротесту.

Реклама:

Поліції вдалось не підпустити демонстрації близько одне до одного та провести правих повз блокади. 

 
Christoph Reichwein / dpa

So führt die Polizei den Naziaufmarsch an einer Blockade vorbei. Augen zu und durch ist offenbar das Motto. #ac1801

[image or embed]

– Sebastian Weiermann (@sweiermann.bsky.social) January 18, 2025 at 8:21 PM

Наприкінці учасники контпротесту влаштували святкування біля головного вокзалу. 

Раніше цього тижня лідерку ультраправої "Альтернативи для Німеччини" зутріли великою акцією протесту у Гамбурзі, куди вона приїхала на партійну подію. 

Нагадаємо,  "АдН" відкрито підтримав американський мільярдер Ілон Маск, наближений до Дональда Трампа. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
Реклама: