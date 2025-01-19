У німецькому Аахені пройшла багатотисячна хода проти ультраправих

У німецькому місті Аахен тисячі людей взяли участь у контрдемонстрації проти ультраправих, які проводили свою ходу; події супроводжувались сутичками з поліцією.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

У суботу праві сили проводили свій захід, на який з анонсованих 800 осіб прийшло біля 150. На контрдемонстрацію проти них, ініційовану низкою організацій та ініціатив, зібралося близько 8000 людей, місцями вони заблокували запланований маршрут правих.

Christoph Reichwein / dpa

Зафіксували інциденти, коли в учасників контрпротесту жбурляли різними предметами і запускали у їхному напрямку піротехніку. Внаслідок таких дій постраждали і четверо правоохоронців. Сутички були також між поліцією і учасниками контрпротесту.

Реклама:

Поліції вдалось не підпустити демонстрації близько одне до одного та провести правих повз блокади.

Christoph Reichwein / dpa

Наприкінці учасники контпротесту влаштували святкування біля головного вокзалу.

Раніше цього тижня лідерку ультраправої "Альтернативи для Німеччини" зутріли великою акцією протесту у Гамбурзі, куди вона приїхала на партійну подію.

Нагадаємо, "АдН" відкрито підтримав американський мільярдер Ілон Маск, наближений до Дональда Трампа.