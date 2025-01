У німецькому Аахені пройшла багатотисячна хода проти ультраправих

У німецькому місті Аахен тисячі людей взяли участь у контрдемонстрації проти ультраправих, які проводили свою ходу; події супроводжувались сутичками з поліцією.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

У суботу праві сили проводили свій захід, на який з анонсованих 800 осіб прийшло біля 150. На контрдемонстрацію проти них, ініційовану низкою організацій та ініціатив, зібралося близько 8000 людей, місцями вони заблокували запланований маршрут правих.

Зафіксували інциденти, коли в учасників контрпротесту жбурляли різними предметами і запускали у їхному напрямку піротехніку. Внаслідок таких дій постраждали і четверо правоохоронців. Сутички були також між поліцією і учасниками контрпротесту.

Поліції вдалось не підпустити демонстрації близько одне до одного та провести правих повз блокади.

So führt die Polizei den Naziaufmarsch an einer Blockade vorbei. Augen zu und durch ist offenbar das Motto. #ac1801



