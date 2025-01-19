В немецком Аахене прошло многотысячное шествие против ультраправых
Новости — Воскресенье, 19 января 2025, 14:43 —
В немецком городе Аахен тысячи людей приняли участие в контрдемонстрации против ультраправых, которые проводили свое шествие; события сопровождались столкновениями с полицией.
Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".
В субботу правые силы проводили свое мероприятие, на которое из анонсированных 800 человек пришло около 150. На контрдемонстрацию против них, инициированную рядом организаций и инициатив, собралось около 8000 человек, местами они заблокировали запланированный маршрут правых.
Зафиксировали инциденты, когда в участников контрпротеста бросали различными предметами и запускали в их направлении пиротехнику. В результате таких действий пострадали и четверо правоохранителей. Стычки были также между полицией и участниками контрпротеста.
Полиции удалось не подпустить демонстрации близко друг к другу и провести правых мимо блокады.
So führt die Polizei den Naziaufmarsch an einer Blockade vorbei. Augen zu und durch ist offenbar das Motto. #ac1801– Sebastian Weiermann (@sweiermann.bsky.social) January 18, 2025 at 8:21 PM
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В конце участники контрпротеста устроили празднование возле главного вокзала.
Ранее на этой неделе лидера ультраправой "Альтернативы для Германии" заутрили большой акцией протеста в Гамбурге, куда она приехала на партийное событие.
Напомним, "АдН" открыто поддержал американский миллиардер Илон Маск, приближенный к Дональду Трампу.