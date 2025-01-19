Cибіга розповів про прощальну розмову з Блінкеном, який залишає посаду держсекретаря

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з Ентоні Блінкеном, який останній день перебуває на посаді держсекретаря США перед переходом повноважень до нової адміністрації.

Про це він повідомив у своєму X (Twitter), пише "Європейська правда".

Сибіга розповів, що у прощальному телефонному дзвінку подякував Ентоні Блінкену "за його ключову роль у переломні моменти історії, що допомогло допомогти Україні вистояти як незалежній, вільній, європейській державі".

In a farewell call, I thanked @SecBlinken for his crucial role at a watershed moment in history that helped ensure Ukraine's survival as an independent, free, and European nation. We value our strategic partnership and rely on continued support from the new U.S. administration. Реклама: January 19, 2025

"Цінуємо наше стратегічне партнерство і розраховуємо на продовження підтримки з боку нової адміністрації США", – додав міністр закордонних справ.

Нагадаємо, днями Блінкен висловив думку, що адміністрація Трампа має необхідні передумови, щоб допомогти Україні досягти гарної угоди про завершення війни, якщо Київ вирішить розпочинати такі переговори. Він наголосив, що будь-яка така домовленість має включати ефективне стримування, щоб Росія не повернулась з новою війною.

Обраний президент Дональд Трамп ввечері у суботу, 18 січня, прибув до Вашингтона перед інавгурацією, яка відбудеться у понеділок, 20 січня.

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