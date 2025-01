Cибіга розповів про прощальну розмову з Блінкеном, який залишає посаду держсекретаря

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з Ентоні Блінкеном, який останній день перебуває на посаді держсекретаря США перед переходом повноважень до нової адміністрації.

Про це він повідомив у своєму X (Twitter), пише "Європейська правда".

Сибіга розповів, що у прощальному телефонному дзвінку подякував Ентоні Блінкену "за його ключову роль у переломні моменти історії, що допомогло допомогти Україні вистояти як незалежній, вільній, європейській державі".

In a farewell call, I thanked @SecBlinken for his crucial role at a watershed moment in history that helped ensure Ukraine's survival as an independent, free, and European nation. We value our strategic partnership and rely on continued support from the new U.S. administration.

