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Сибига рассказал о прощальном разговоре с Блинкеном, который покидает пост госсекретаря

Новости — Воскресенье, 19 января 2025, 18:45 — Мария Емец

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном, который последний день находится на посту госсекретаря США перед переходом полномочий к новой администрации.

Об этом он сообщил в своем X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Сибига рассказал, что в прощальном телефонном звонке поблагодарил Энтони Блинкена "за его ключевую роль в переломные моменты истории, что помогло помочь Украине выстоять как независимому, свободному, европейскому государству".

"Ценим наше стратегическое партнерство и рассчитываем на продолжение поддержки со стороны новой администрации США", – добавил министр иностранных дел.

Напомним, на днях Блинкен выразил мнение, что администрация Трампа имеет необходимые предпосылки, чтобы помочь Украине достичь хорошего соглашения о завершении войны, если Киев решит начинать такие переговоры. Он отметил, что любая такая договоренность должна включать эффективное сдерживание, чтобы Россия не вернулась с новой войной.

Избранный президент Дональд Трамп вечером в субботу, 18 января, прибыл в Вашингтон перед инаугурацией, которая состоится в понедельник, 20 января.

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США Сибига
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