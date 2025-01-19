Сибига рассказал о прощальном разговоре с Блинкеном, который покидает пост госсекретаря

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном, который последний день находится на посту госсекретаря США перед переходом полномочий к новой администрации.

Об этом он сообщил в своем X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Сибига рассказал, что в прощальном телефонном звонке поблагодарил Энтони Блинкена "за его ключевую роль в переломные моменты истории, что помогло помочь Украине выстоять как независимому, свободному, европейскому государству".

In a farewell call, I thanked @SecBlinken for his crucial role at a watershed moment in history that helped ensure Ukraine's survival as an independent, free, and European nation. We value our strategic partnership and rely on continued support from the new U.S. administration. Реклама: January 19, 2025

"Ценим наше стратегическое партнерство и рассчитываем на продолжение поддержки со стороны новой администрации США", – добавил министр иностранных дел.

Напомним, на днях Блинкен выразил мнение, что администрация Трампа имеет необходимые предпосылки, чтобы помочь Украине достичь хорошего соглашения о завершении войны, если Киев решит начинать такие переговоры. Он отметил, что любая такая договоренность должна включать эффективное сдерживание, чтобы Россия не вернулась с новой войной.

Избранный президент Дональд Трамп вечером в субботу, 18 января, прибыл в Вашингтон перед инаугурацией, которая состоится в понедельник, 20 января.

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