Сибига рассказал о прощальном разговоре с Блинкеном, который покидает пост госсекретаря

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном, который последний день находится на посту госсекретаря США перед переходом полномочий к новой администрации.

Об этом он сообщил в своем X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Сибига рассказал, что в прощальном телефонном звонке поблагодарил Энтони Блинкена "за его ключевую роль в переломные моменты истории, что помогло помочь Украине выстоять как независимому, свободному, европейскому государству".

In a farewell call, I thanked @SecBlinken for his crucial role at a watershed moment in history that helped ensure Ukraine's survival as an independent, free, and European nation. We value our strategic partnership and rely on continued support from the new U.S. administration.

