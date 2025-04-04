Сибіга натякнув, що угорський міністр збрехав про домовленість з ним, але готовий зустрітися

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга публічно відповів згодою на переговори з угорським колегою Петером Сійярто, але м’яко дорікнув на те, що той сказав неправду про їхню домовленість.

Про це йдеться у повідомленні українського міністра у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Сибіга відповів на допис Сійярто, який перед тим не лише публічно запросив українського колегу до зустрічі, а й звинуватив його у зриві попередніх переговорів, які нібито мали відбутися минулого тижня, але були "скасовані" Україною. Через це, мовляв, він не впевнений, чи зустріч відбудеться. "Подивимося, чи буде вона цього разу", – написав угорець.

Український міністр у дописі-відповіді дав публічну згоду на зустріч, але також дав зрозуміти, що слова його угорського колеги є неправдою.

"Ми зустрінемося [у п’ятницю, 4 квітня] для детального обговорення всіх питань нашого порядку денного, як ми і домовилися в Нью-Делі", – заявив Андрій Сибіга. Варто зауважити, що коротка зустріч Сибіги і Сійярто у Нью-Делі відбулася 18 березня. Тож у разі, якщо там були узгоджені їхні переговори в Брюсселі – то ідея зустрічі наприкінці березня не могла фігурувати.

Джерела ЄП також підтверджують, що не існувало домовленості про зустріч минулого тижня, тож не було і її "скасування", як стверджує угорський міністр. Варто нагадати, що Сійярто минулого тижня вчергове відвідав Москву з дводенним візитом – 13-й раз з початку великої війни. Натомість від поїздок до Києва угорський міністр відмовляється.

Як повідомлялося, Угорщина вимагає зняти санкції ЄС з кількох російських олігархів.