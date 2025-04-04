Норвегія відреагувала на намір Угорщини вийти з МКС

У Міністерстві закордонних справ Норвегії прокоментували заяву Угорщини про намір вийти з Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це йдеться в дописі МЗС Норвегії в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили в зовнішньополітичному відомстві, Норвегія "глибоко шкодує" про рішення Норвегії вийти з МКС.

"МКС відіграє ключову роль у забезпеченні відповідальності за міжнародні злочини, і Норвегія продовжуватиме підтримувати та захищати Суд", – йдеться в заяві.

У четвер, 3 квітня, угорський уряд офіційно оголосив про намір країни залишити МКС, який видав ордер на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Це сталось у день візиту Нетаньягу до Угорщини, де його зустрів особисто глава уряду Віктор Орбан. Сам Орбан пояснив рішення вийти з Міжнародного кримінального суду "політизацією" установи.

У відповідь на це, керівний орган МКС заявив, що рішення Угорщини вийти зі складу Суду викликає "стурбованість".