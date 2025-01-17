Блінкен: адміністрація Трампа має шанс допомогти Україні укласти гарну угоду

Нова адміністрація Білого дому на чолі з республіканцем Дональдом Трампом має необхідні передумови для того, щоб досягти гарної угоди для України щодо завершення російсько-української війни, та встановлення довготривалого миру.

Про це заявив під час пресконференції державний секретар США Ентоні Блінкен, передає "Європейська правда".

Блінкен відзначив дії адміністрації Джо Байдена, завдяки яким "план Путіна стерти Україну з мапи, включити її до складу Росії, щоб реалізувати свої імперські плани" не втілився у життя.

"Україна стоїть, і це найважливіше з усього", – заявив Блінкен.

Реклама:

Він зазначив, що наразі відзначається вплив на російську економіку.

"Ми бачимо вплив на її майбутнє, її нездатність інвестувати в критично важливі галузі майбутнього, які могли б стати джерелом сил для Росії", – зауважив Блінкен.

Державний секретар США підкреслив, що тягар, який наклала нинішня адміністрація на Росію, стає все важчим.

"Я вважаю, що нова адміністрація перебуває в такій позиції, що коли та якщо українці захочуть і вирішать (проводити переговори, – Ред.) – вона може допомогти досягти гарної угоди", – впевнений Блінкен.

Також він нагадав, що Трамп весь час говорить про "гарні угоди", а відтак для нього відкривається можливість зробити це, вважає Блінкен.

Також глава американської дипломатії підкреслив, що для гарної угоди потрібно добитися припинення вогню, яке має бути стійким і довготривалим.

Це, за його словами, не повинно дати Путіну можливість перепочити, переозброїтися й повернутися до агресії.

"Будь-яке припинення вогню має включати ефективне стримування, необхідне для того, щоб він (Путін, – Ред.) не атакував знову", – впевнений він.

Блінкен наголосив, що є багато способів зробити це, і чинна адміністрація обговорювала їх із європейськими партнерами, а також ділилася з прийдешньою адміністрацією Трампа.

Підсумовуючи, Блінкен висловив очікування, що наступне керівництво США зможе реалізувати всі попередні досягнення на цьому напрямі та забезпечити, щоб Україна не лише вижила, але дійсно процвітала.

Трамп раніше запевняв, що у своїх спробах врегулювати російсько-українську війну "не покине Україну".

Нещодавно європейські союзники України висловили обережний оптимізм щодо того, що Трамп не буде змушувати Київ до передчасних переговорів з Росією.

А Байден у своїй прощальній промові згадав Україну в контексті зовнішньополітичних досягнень і того, як він "зміцнив НАТО".