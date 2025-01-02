У Франції у новорічну ніч спалили майже тисячу автівок

У Франції відзвітували, що у новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня підпалили 984 автомобілі.

Про це повідомляє BFMTV з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Франції, інформує "Європейська правда".

Крім того, у новорічну ніч затримали 420 осіб, ще 310 арештували.

Міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретайо розповів, що поліцейські фіксували численні випадки запалювання феєрверків.

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Через використання феєрверків кілька людей дістали поранення. У Ліоні дворічна дитина дістала поранення в обличчя. За словами міністра внутрішніх справ, їй загрожує "постійна інвалідність".

У Тонон-ле-Бені одній людині надали "екстрену допомогу" після потрапляння в неї феєрверка.

У Лормоні внаслідок пожежі, спричиненої піротехнікою, було знищено квартиру.

Тим часом у Берліні 30 поліцейських і один пожежник отримали поранення внаслідок сутичок або нападів у новорічну ніч, що призвело до 400 арештів, повідомила міська влада.

П'ятеро людей загинули і сотні отримали поранення, випадково потрапивши під феєрверк.

Німецький уряд засудив низку інцидентів у новорічну ніч, коли поліцейські та пожежники зазнали нападів і отримали поранення.