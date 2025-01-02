У Чорногорії обговорять повну заборону на володіння зброєю після резонансної стрілянини

В уряді Чорногорії оголосили про намір обговорити можливість запровадження повної заборони на володіння зброєю після стрілянини у місті Цетинє, жертвами якої стали 10 осіб.

Про це заявив прем'єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, після резонансної стрілянини буде проведене засідання Ради національної безпеки.

На ньому будуть розглянуті "численні варіанти, зокрема повну заборону на володіння зброєю", додав прем'єр.

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"Тому що після цього ми маємо поставити собі запитання, кому можна дозволити володіти зброєю в Чорногорії", – зазначив він.

Напередодні у чорногорському місті Цетинє внаслідок стрілянини в барі загинули щонайменше 10 осіб, двоє з яких діти.

Зловмисника ідентифікували як 45-річного Ако Мартиновича, поліція розгорнула масштабні сили для його пошуків, але згодом стало відомо, що чоловік скоїв самогубство.