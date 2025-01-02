У Чорногорії озброєний чоловік вбив 10 людей, двоє з них – діти

У чорногорському місті Цетинє внаслідок стрілянини в барі загинули щонайменше 10 осіб, двоє з яких діти.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

Міністр внутрішніх справ Чорногорії Даніло Шаранович під час пресконференції розповів, що чоловік убив власника бару, його дітей та членів родини. Стрілянині передувала бійка.

Зловмисника ідентифікували як 45-річного Ако Мартиновича, поліція розгорнула масштабні сили для його пошуків, але згодом стало відомо, що чоловік скоїв самогубство.

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Комісар поліції Лазар Щепанович повідомив, що Ако Мартинович вистрілив собі в голову, коли правоохоронці оточили будівлю, де він перебував. Чоловік помер дорогою до лікарні.

Мартинович був у барі протягом дня разом з іншими гостями, коли почалася бійка. Потім він пішов додому, приніс зброю і відкрив вогонь приблизно о 17:30.

У поліції розповіли, що зловмисник вбив чотирьох людей в барі і пішов геть, а потім продовжив стрілянину ще в трьох місцях.

"Він намагався позбавити життя ще чотирьох людей, а потім втік на автомобілі, який ми знайшли", – додав Щепанович.

Він повідомив, що підозрюваний отримав умовний термін у 2005 році за насильницьку поведінку і подав апеляцію на своє останнє засудження за незаконне володіння зброєю. Чорногорські ЗМІ повідомляють, що він був відомий своєю нестабільною і агресивною поведінкою.

Президент Чорногорії Яков Мілатовіч заявив, що він "шокований і приголомшений" трагедією.

Прем'єр-міністр Мілойко Спаїч відвідав лікарню, де перебували поранені, і оголосив триденну жалобу.

"Це жахлива трагедія, яка торкнулася всіх нас", – сказав Спаїч.

Нагадаємо, французька поліція розслідує смерть п'ятьох людей, які були застрелені в суботу, 14 грудня, в районі міста Дюнкерк на півночі Франції.

Наприкінці жовтня у французькому місті Пуатьє сталась стрілянина, яка завершилась масовою бійкою: щонайменше п'ятеро людей отримали серйозні поранення, в тому числі один із них – із загрозливим для життя прогнозом.