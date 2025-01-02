В Черногории обсудят полный запрет на владение оружием после резонансной стрельбы

В правительстве Черногории объявили о намерении обсудить возможность введения полного запрета на владение оружием после стрельбы в городе Цетине, жертвами которой стали 10 человек.

Об этом заявил премьер-министр Черногории Милойко Спаич, сообщает "Европейская правда".

По его словам, после резонансной стрельбы будет проведено заседание Совета национальной безопасности.

На нем будут рассмотрены "многочисленные варианты, в частности полный запрет на владение оружием", добавил премьер.

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"Потому что после этого мы должны задать себе вопрос, кому можно позволить владеть оружием в Черногории", – отметил он.

Накануне в черногорском городе Цетине в результате стрельбы в баре погибли по меньшей мере 10 человек, двое из которых дети.

Злоумышленника идентифицировали как 45-летнего Ако Мартиновича, полиция развернула масштабные силы для его поисков, но впоследствии стало известно, что мужчина совершил самоубийство.