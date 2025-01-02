Жителі Литви досі зберігають сотні мільйонів литів попри перехід на євро

У Литві через десятиліття після введення євро населення країни досі зберігає близько 400 мільйонів литів, що становить близько 116 мільйонів євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Банку Литви, які наводить LRT.

У Банку вважають малоймовірним, що всі ці лити обміняють, оскільки частина валюти була загублена, вивезена за кордон або зберігається як сувеніри.

Головний спеціаліст Департаменту політики, емісії та контролю Банку Литви Едіта Лісінскайте розповідає, що часто люди повертають лити, знайшовши їх у несподіваних місцях, наприклад, коли мають справу з успадкованим майном.

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За її словами, люди і раніше знаходили лити, заховані серед одягу, в книгах, подарункових конвертах, в старій сумочці, під дошками підлоги, в стінах або закопані на подвір'ї.

"Гроші також знаходили в тракторі, у фермерському будинку, який люди купували, і в дереві, коли його спилювали", – сказала Лісінскайте.

З січня по листопад минулого року Центральний банк обмінював лити на євро близько 15 разів на день, або близько 3500 разів. В середньому люди обмінювали 14 тисяч литів, або 4 100 євро.

Лісінскайте зазначила, що найбільша сума, обміняна за одну транзакцію в минулому році, становила 30 тисяч литів, або 8 700 євро.

Тим часом у червні минулого року Європейська комісія оприлюднила звіт, в якому надала оцінку прогресу, досягнутому країнами-членами, що не входять до єврозони, на шляху до запровадження євро.

Звіт охоплює шість країн-членів, що не входять до єврозони, які юридично зобов'язалися запровадити євро: Болгарія, Чехія, Угорщина, Польща, Румунія та Швеція.

Згідно з оцінкою ЄК, жодна з цих країн-членів наразі не відповідає всім критеріям, необхідним для вступу до єврозони.