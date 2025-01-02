Жители Литвы до сих пор хранят сотни миллионов литов, несмотря на переход на евро

В Литве спустя десятилетие после введения евро население страны до сих пор хранит около 400 миллионов литов, что составляет около 116 миллионов евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Банка Литвы, которые приводит LRT.

В Банке считают маловероятным, что все эти литы обменяют, поскольку часть валюты была утеряна, вывезена за границу или хранится как сувениры.

Главный специалист Департамента политики, эмиссии и контроля Банка Литвы Эдита Лисинскайте рассказывает, что часто люди возвращают литы, найдя их в неожиданных местах, например, когда имеют дело с унаследованным имуществом.

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По её словам, люди и раньше находили литы, спрятанные среди одежды, в книгах, подарочных конвертах, в старой сумочке, под досками пола, в стенах или закопанные во дворе.

"Деньги также находили в тракторе, в фермерском доме, который люди покупали, и в дереве, когда его спиливали", – сказала Лисинскайте.

С января по ноябрь прошлого года Центральный банк обменивал литы на евро около 15 раз в день, или около 3500 раз. В среднем люди обменивали 14 тысяч литов, или 4 100 евро.

Лисинскайте отметила, что самая большая сумма, обмененная за одну транзакцию в прошлом году, составляла 30 тысяч литов, или 8 700 евро.

Между тем в июне прошлого года Европейская комиссия обнародовала отчет, в котором дала оценку прогрессу, достигнутому странами-членами, не входящими в еврозону, на пути к введению евро.

Отчет охватывает шесть стран-членов, не входящих в еврозону, которые юридически обязались ввести евро: Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния и Швеция.

Согласно оценке ЕК, ни одна из этих стран-членов пока не соответствует всем критериям, необходимым для вступления в еврозону.