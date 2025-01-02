Більшість німців підтримують розгортання миротворців в Україні
Новини — Четвер, 2 січня 2025, 13:05 —
Більше половини мешканців Німеччини (54%) вважають, що у разі припинення вогню в Україну слід направити миротворців.
Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування, проведеного компанією YouGov на замовлення агенції dpa, які наводить DW.
Опитування також засвідчило, що ще 19% опитаних виступають принципово проти направлення миротворців в Україну, 25% – не визначились із відповіддю.
Водночас підтримка участі Німеччини в цих миротворчих зусиллях є значно нижчою: лише 23% респондентів виступають за участь німецьких солдатів у такій місії.
Ще 33% німецьких респондентів проти залучення військ Німеччини.
Опитування проводилося онлайн з 20 по 23 грудня, в ньому взяли участь 2194 людини з усієї Німеччини.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський визнав, що на зустрічах у Брюсселі у грудні обговорювалася ідея розміщення в Україні миротворчої місії як одного із запобіжників від нового нападу Росії, та сказав, що вже "бачить позитив" від деяких лідерів.
У зверненні до лідерів ЄС він висловив підтримку цій ідеї французького президента Емманюеля Макрона та закликав інших партнерів приєднуватися.