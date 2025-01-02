Більшість німців підтримують розгортання миротворців в Україні

Більше половини мешканців Німеччини (54%) вважають, що у разі припинення вогню в Україну слід направити миротворців.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування, проведеного компанією YouGov на замовлення агенції dpa, які наводить DW.

Опитування також засвідчило, що ще 19% опитаних виступають принципово проти направлення миротворців в Україну, 25% – не визначились із відповіддю.

Водночас підтримка участі Німеччини в цих миротворчих зусиллях є значно нижчою: лише 23% респондентів виступають за участь німецьких солдатів у такій місії.

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Ще 33% німецьких респондентів проти залучення військ Німеччини.

Опитування проводилося онлайн з 20 по 23 грудня, в ньому взяли участь 2194 людини з усієї Німеччини.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський визнав, що на зустрічах у Брюсселі у грудні обговорювалася ідея розміщення в Україні миротворчої місії як одного із запобіжників від нового нападу Росії, та сказав, що вже "бачить позитив" від деяких лідерів.

У зверненні до лідерів ЄС він висловив підтримку цій ідеї французького президента Емманюеля Макрона та закликав інших партнерів приєднуватися.