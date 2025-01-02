Большинство немцев поддерживают развертывание миротворцев в Украине

Более половины жителей Германии (54%) считают, что в случае прекращения огня в Украину следует направить миротворцев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov по заказу агентства dpa, которые приводит DW.

Опрос также показал, что еще 19% опрошенных выступают принципиально против направления миротворцев в Украину, 25% – не определились с ответом.

В то же время поддержка участия Германии в этих миротворческих усилиях значительно ниже: только 23% респондентов выступают за участие немецких солдат в такой миссии.

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Еще 33% немецких респондентов против привлечения войск Германии.

Опрос проводился онлайн с 20 по 23 декабря, в нем приняли участие 2194 человека со всей Германии.

Напомним, президент Владимир Зеленский признал, что на встречах в Брюсселе в декабре обсуждалась идея размещения в Украине миротворческой миссии как одного из предохранителей от нового нападения России, и сказал, что уже "видит позитив" от некоторых лидеров.

В обращении к лидерам ЕС он выразил поддержку этой идее французского президента Эмманюэля Макрона и призвал других партнеров присоединяться.