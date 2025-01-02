У Нідерландах вперше за 80 років розкрили імена підозрюваних у співпраці з нацистами

Національний архів Нідерландів з 2 січня дозволив за запитом ознайомитись зі списком нині покійних людей, яких підозрювали у співпраці з нацистським окупаційним режимом у роки Другої світової війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

З четверга нідерландці можуть подати запит на отримання доступу до найбільшого військового архіву країни – Центрального архіву спеціальної юрисдикції (CABR).

Він містить імена понад 300 тисяч померлих громадян Нідерландів, які, ймовірно, співпрацювали з окупаційними військами під час Другої світової війни або підозрювалися в цьому.

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Спочатку планувалося, що в інтернеті з'являться не тільки імена, але й відповідні матеріали з архіву, але через скарги родичів підозрюваних колабораціоністів та жертв Другої світової війни створили тимчасовий механізм.

Він передбачає, що файли CABR поки що не будуть доступні онлайн, але протягом першого кварталу 2025 року дослідники та близькі родичі зможуть переглядати їх у Національному архіві в Гаазі.

Водночас фотографувати документи з архіву чи копіювати їх буде заборонено.

"Цей військовий архів є безцінним для історичних досліджень, збереження пам'яті про Другу світову війну та для родичів, які шукають інформацію", – прокоментував міністр освіти, культури та науки Нідерландів Еппо Брюїнс.

Минулого року через виявлену в Національному архіві Нідерландів карту нібито скарбу нацистів три місяці тривали його пошуки.