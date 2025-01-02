В Нидерландах впервые за 80 лет раскрыли имена подозреваемых в сотрудничестве с нацистами

Национальный архив Нидерландов со 2 января позволил по запросу ознакомиться со списком ныне покойных людей, которых подозревали в сотрудничестве с нацистским оккупационным режимом в годы Второй мировой войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

С четверга нидерландцы могут подать запрос на получение доступа к крупнейшему военному архиву страны – Центральному архиву специальной юрисдикции (CABR).

Он содержит имена более 300 тысяч умерших граждан Нидерландов, которые, вероятно, сотрудничали с оккупационными войсками во время Второй мировой войны или подозревались в этом.

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Изначально планировалось, что в интернете появятся не только имена, но и соответствующие материалы из архива, но из-за жалоб родственников подозреваемых коллаборационистов и жертв Второй мировой войны создали временный механизм.

Он предусматривает, что файлы CABR пока не будут доступны онлайн, но в течение первого квартала 2025 года исследователи и близкие родственники смогут просматривать их в Национальном архиве в Гааге.

В то же время фотографировать документы из архива или копировать их будет запрещено.

"Этот военный архив является бесценным для исторических исследований, сохранения памяти о Второй мировой войне и для родственников, которые ищут информацию", – прокомментировал министр образования, культуры и науки Нидерландов Эппо Брюинс.

В прошлом году из-за обнаруженной в Национальном архиве Нидерландов карты якобы сокровища нацистов три месяца продолжались его поиски.