Молдова почала використовувати євро як основну валюту обмінного курсу, тоді як раніше такою був долар.

Як пише "Європейська правда", про це у своєму X (Twitter) повідомила президентка країни Мая Санду.

Санду зазначила, що "від сьогодні" євро стає основною валютою порівняння для обмінного курсу молдовського лея.

Starting today, the euro becomes the reference currency for Moldova’s exchange rate. With over 60% of our trade and 70% of remittances in euro, the move strengthens our economic ties with the EU, bringing more stability and predictability for all Moldovans. Реклама: January 2, 2025

"У ситуації, коли 60% нашої торгівлі і 70% грошових переказів здійснюється у євро, цей крок підсилює наші економічні зв’язки із ЄС та забезпечує більшу стабільність і передбачуваність для усіх молдаван", – написала президентка.

Нагадаємо, в останній доповіді щодо євроінтеграційного прогресу країн-кандидаток на вступ Єврокомісія рекомендувала відкривати перші переговорні кластери з Молдовою у 2025 році "якнайшвидше, за виконання усіх умов" – так само, як з Україною.

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