Молдова почала використовувати євро як основну валюту обмінного курсу, тоді як раніше такою був долар.

Як пише "Європейська правда", про це у своєму X (Twitter) повідомила президентка країни Мая Санду.

Санду зазначила, що "від сьогодні" євро стає основною валютою порівняння для обмінного курсу молдовського лея.

Starting today, the euro becomes the reference currency for Moldova’s exchange rate. With over 60% of our trade and 70% of remittances in euro, the move strengthens our economic ties with the EU, bringing more stability and predictability for all Moldovans.

