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Молдова почала використовувати євро як основну валюту обмінного курсу

Новини — Четвер, 2 січня 2025, 17:33 — Марія Ємець

Молдова почала використовувати євро як основну валюту обмінного курсу, тоді як раніше такою був долар.

Як пише "Європейська правда", про це у своєму X (Twitter) повідомила президентка країни Мая Санду. 

Санду зазначила, що "від сьогодні" євро стає основною валютою порівняння для обмінного курсу молдовського лея.

"У ситуації, коли 60% нашої торгівлі і 70% грошових переказів здійснюється у євро, цей крок підсилює наші економічні зв’язки із ЄС та забезпечує більшу стабільність і передбачуваність для усіх молдаван", – написала президентка. 

Нагадаємо, в останній доповіді щодо євроінтеграційного прогресу країн-кандидаток на вступ Єврокомісія рекомендувала відкривати перші переговорні кластери з Молдовою у 2025 році "якнайшвидше, за виконання усіх умов" – так само, як з Україною.

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