Укр Рус Eng

Молдова начала использовать евро в качестве основной валюты обменного курса

Новости — Четверг, 2 января 2025, 17:33 — Мария Емец

Молдова начала использовать евро как основную валюту обменного курса, тогда как раньше такой был доллар.

Как пишет "Европейская правда", об этом в своем X (Twitter) сообщила президент страны Майя Санду.

Санду отметила, что "с сегодняшнего дня" евро становится основной референтной валютой для обменного курса молдавского лея.

"В ситуации, когда 60% нашей торговли и 70% денежных переводов осуществляется в евро, этот шаг усиливает наши экономические связи с ЕС и обеспечивает большую стабильность и предсказуемость для всех молдаван", – написала президент.

Напомним, в последнем докладе по евроинтеграционному прогрессу стран-кандидаток на вступление Еврокомиссия рекомендовала открывать первые переговорные кластеры с Молдовой в 2025 году "как можно быстрее, при выполнении всех условий" – так же, как с Украиной.

Смотрите также новый видеоблог "ЕвроПравды" Молдова против Газпрома. Почему Кремль замораживает Приднестровье?

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Молдова Вступление в ЕС
Реклама: