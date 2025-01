Молдова начала использовать евро в качестве основной валюты обменного курса

Молдова начала использовать евро как основную валюту обменного курса, тогда как раньше такой был доллар.

Как пишет "Европейская правда", об этом в своем X (Twitter) сообщила президент страны Майя Санду.

Санду отметила, что "с сегодняшнего дня" евро становится основной референтной валютой для обменного курса молдавского лея.

Starting today, the euro becomes the reference currency for Moldova’s exchange rate. With over 60% of our trade and 70% of remittances in euro, the move strengthens our economic ties with the EU, bringing more stability and predictability for all Moldovans.

Реклама: