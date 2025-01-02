Зеленський: гарантії безпеки для України не будуть дієвими без США

Президент Володимир Зеленський вважає, що будь-які гарантії безпеки для України повинні передбачати участь США, аби бути дієвими.

Про це він сказав в інтервʼю, яке транслювалось в ефірі телемарафону 2 січня, повідомляє "Європейська правда".

Про роль США в гарантіях безпеки Зеленський згадав, говорячи про те, що вважає справедливим миром для України. На його думку, такий мир передбачає "потужні, сильні гарантії безпеки", і тут "НАТО – найкращий варіант для нас".

"Ми боремося за це, будемо боротись. Якщо ні (без членства в НАТО. – Ред.) – не хотілось би давати пас щодо альтернативи. Безумовно, будь-які гарантії безпеки без США – це слабкі гарантії безпеки для України", – додав він.

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Глава держави навів як приклад Ізраїль – він не є членом НАТО, але має гарантії безпеки від США та інших держав, які допомагали йому відбити атаки ізраїльських дронів і ракет.

"Є багато деталей цих гарантій безпеки. Такі гарантії безпеки Україні поки що ніхто не пропонував", – зазначив Зеленський.

Президент також називав гарантії безпеки однією зі складових сильної позиції України, з якої вона зможе вести будь-які переговори з Росією.

Раніше, нагадаємо, головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що західні столиці повинні припинити підштовхувати Україну до мирних переговорів і натомість забезпечити, щоб їхні обіцянки щодо гарантій безпеки Києву не були "порожніми".

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