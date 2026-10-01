Угорщина відреагувала на видворення своїх дипломатів з Росії

В Міністерстві закордонних справ Угорщини "взяли до відома" рішення РФ вислати співробітників угорських дипломатичних представництв у відповідь на аналогічний крок угорської сторони.

Про це йдеться в заяві угорського МЗС в Х, повідомляє "Європейська правда".

Водночас у зовнішньополітичному відомстві запевнили, що Угорщина збереже свою дипломатичну присутність в Росії.

"Ми не зацікавлені в ескалації дипломатичної напруженості, але залишаємося при своєму рішенні, ухваленому з міркувань національної безпеки. Наші дипломатичні представництва в Росії продовжують повноцінно функціонувати, і Угорщина збереже свою дипломатичну присутність", – йдеться у заяві угорського МЗС.

Повідомляли, що 1 жовтня до МЗС Росії викликали тимчасового повіреного у справах Угорщини в Російській Федерації, якому висловили "рішучий протест у зв’язку з безпідставною та відверто недружньою вимогою" влади Угорщини, щоб низка російських дипломатичних співробітників покинула територію країни.

Також в МЗС РФ оголосили про плани видворити співробітників угорських дипломатичних представництв.