Зеленский: гарантии безопасности для Украины не будут действенными без США

Президент Владимир Зеленский считает, что любые гарантии безопасности для Украины должны предусматривать участие США, чтобы быть действенными.

Об этом он сказал в интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона 2 января, сообщает "Европейская правда".

О роли США в гарантиях безопасности Зеленский вспомнил, говоря о том, что считает справедливым миром для Украины. По его мнению, такой мир предполагает "мощные, сильные гарантии безопасности", и здесь "НАТО – лучший вариант для нас".

"Мы боремся за это, будем бороться. Если нет (без членства в НАТО. – Ред.) – не хотелось бы давать пас относительно альтернативы. Безусловно, любые гарантии безопасности без США – это слабые гарантии безопасности для Украины", – добавил он.

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Глава государства привел в пример Израиль – он не является членом НАТО, но имеет гарантии безопасности от США и других государств, которые помогали ему отразить атаки израильских дронов и ракет.

"Есть много деталей этих гарантий безопасности. Такие гарантии безопасности Украине пока никто не предлагал", – отметил Зеленский.

Президент также называл гарантии безопасности одной из составляющих сильной позиции Украины, с которой она сможет вести любые переговоры с Россией.

Ранее, напомним, главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что западные столицы должны прекратить подталкивать Украину к мирным переговорам и взамен обеспечить, чтобы их обещания относительно гарантий безопасности Киеву не были "пустыми".

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