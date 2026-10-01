З підозрюваного у корупції експрем'єра Литви зняли електронний браслет

Колишньому прем’єр-міністру Литви, а нині депутату Саулюсу Сквернялісу, який є підозрюваним у справі про масштабну корупцію, не стали продовжувати запобіжний захід у вигляді носіння електронного браслета.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Після закінчення терміну дії цього запобіжного заходу прокуратура вирішила не просити суд про його продовження.

1 жовтня за рішенням прокурора Сквернялісу призначено комплекс запобіжних заходів: підписка про невиїзд, він не зможе залишати місце проживання, а також грошова застава. Розмір застави прокуратура поки що не називає.

Скверняліс був змушений носити електронний браслет з липня цього року. Політик був обурений цим рішенням і оскаржив його в судах, проте суди всіх інстанцій ці скарги відхилили.

Зокрема, Скверняліс стверджував, що електронний браслет заважає йому виконувати свою роботу в парламенті.

16 квітня Сейм Литви підтримав зняття депутатського імунітету з експрем'єра Литви Саулюса Скверняліса. Він є фігурантом великого розслідування про корупційну схему у Держслужбі захисту рослин.

Генпрокуратура підозрює, що депутат Скверняліс з 1 січня 2025 року до травня того ж року через свою помічницю Агне Сіліцкене домовився взяти хабар за прихильність у деяких питаннях на займаній посаді.

У лютому у Скверняліса пройшли обшуки вдома та у депутатському офісі. Його та ще одного фігуранта, колишнього консерватора Казіса Старкевічюса, тоді допитали як спеціальних свідків.