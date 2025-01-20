Санду розповіла, за яких умов можлива фінансова підтримка для Придністров'я

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що країна готова надавати невизнаному Придністров’ю невідкладну допомогу для подолання енергетичної кризи, а у перспективі може йтися і про фінансову підтримку за допомогою партнерів.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Санду зазначила, що на цей час Молдова готова надати Придністров’ю допомогу для подолання наслідків енергокризи.

"Ми повторюємо нашу пропозицію, включно з допомогою, яку можемо надати – генератори, медична допомога, ліки – все, що необхідне людям у цей період", – сказала президентка.

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Вона зазначила, що за умови виведення з регіону російських "миротворців" можлива і фінансова допомога.

"Але це буде можливо після виведення російської армії та заміни "миротворчої" місії цивільною місією під егідою ООН чи ЄС. Це основні умови, за яких ми можемо прийти і надати значну допомогу… Ця допомога має надійти від наших партнерів з розвитку, тому що ми все ще перебуваємо у складній фінансовій ситуації", – сказала Мая Санду.

Нагадаємо, днями лідер невизнаного регіону Вадим Красносельсьский літав до Москви домовлятися про газ, після чого заявив, що постачання газу невдовзі відновиться у рамках "гуманітарної допомоги".

Молдовський премʼєр-міністр Дорін Речан розповів, що спілкувався з Красносельським після його повернення з Росії.





