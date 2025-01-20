Санду рассказала, при каких условиях возможна финансовая поддержка для Приднестровья

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдова готова предоставлять непризнанному Приднестровью неотложную помощь для преодоления энергетического кризиса, а в перспективе речь может идти и о финансовой поддержке с помощью партнеров.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Санду отметила, что в настоящее время Молдова готова предоставить Приднестровью помощь для преодоления последствий энергокризиса.

"Мы повторяем наше предложение, включая помощь, которую можем предоставить – генераторы, медицинская помощь, лекарства – все, что необходимо людям в этот период", – сказала президент.

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Она отметила, что при условии вывода из региона российских "миротворцев" возможна и финансовая помощь.

"Но это будет возможно после вывода российской армии и замены "миротворческой" миссии гражданской миссией под эгидой ООН или ЕС. Это основные условия, при которых мы можем прийти и оказать значительную помощь... Эта помощь должна поступить от наших партнеров по развитию, потому что мы все еще находимся в сложной финансовой ситуации", – сказала Майя Санду.

Напомним, на днях лидер непризнанного региона Вадим Красносельский летал в Москву договариваться о газе, после чего заявил, что поставки газа вскоре возобновятся в рамках "гуманитарной помощи".

Молдавский премьер-министр Дорин Речан рассказал, что общался с Красносельским после его возвращения из России.