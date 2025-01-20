Міністр оборони Фінляндії не погодився з оцінкою спікера парламенту про "Третю світову"

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен не погодився з тезами спікера парламенту Юссі Халла-ахо про те, що світ, можливо, вже перебуває у Третій світовій війні.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Хяккянен не погодився з тезою Халла-ахо про те, що Третя світова війна можливо вже й почалася, але світ поки не усвідомлює цього.

Міністр оборони зазначив, що не варто озиратися на історію з позиції, що існує якась невідворотна послідовність подій.

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Він зауважив, що й справді деякі диктатори діють схожим чином, як перед Другою світовою війною, проте війну можна відвернути належною підготовкою і розбудовою оборони.

Прем’єр-міністр Швеції нещодавно висловив думку, що його країна перебуває у ситуації "і не війни, і не миру".