Міністр оборони Фінляндії не погодився з оцінкою спікера парламенту про "Третю світову"
Новини — Понеділок, 20 січня 2025, 10:52 —
Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен не погодився з тезами спікера парламенту Юссі Халла-ахо про те, що світ, можливо, вже перебуває у Третій світовій війні.
Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".
Хяккянен не погодився з тезою Халла-ахо про те, що Третя світова війна можливо вже й почалася, але світ поки не усвідомлює цього.
Міністр оборони зазначив, що не варто озиратися на історію з позиції, що існує якась невідворотна послідовність подій.
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Він зауважив, що й справді деякі диктатори діють схожим чином, як перед Другою світовою війною, проте війну можна відвернути належною підготовкою і розбудовою оборони.
Прем’єр-міністр Швеції нещодавно висловив думку, що його країна перебуває у ситуації "і не війни, і не миру".
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