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Міністр оборони Фінляндії не погодився з оцінкою спікера парламенту про "Третю світову"

Новини — Понеділок, 20 січня 2025, 10:52 — Марія Ємець

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен не погодився з тезами спікера парламенту Юссі Халла-ахо про те, що світ, можливо, вже перебуває у Третій світовій війні.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда". 

Хяккянен не погодився з тезою Халла-ахо про те, що Третя світова війна можливо вже й почалася, але світ поки не усвідомлює цього.

Міністр оборони зазначив, що не варто озиратися на історію з позиції, що існує якась невідворотна послідовність подій. 

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Він зауважив, що й справді деякі диктатори діють схожим чином, як перед Другою світовою війною, проте війну можна відвернути належною підготовкою і розбудовою оборони. 

Прем’єр-міністр Швеції нещодавно висловив думку, що його країна перебуває у ситуації "і не війни, і не миру".

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Фінляндія
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