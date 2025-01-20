Укр Рус Eng

Министр обороны Финляндии не согласился с оценкой спикера парламента о "Третьей мировой"

Новости — Понедельник, 20 января 2025, 10:52 — Мария Емец

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен не согласился с тезисами спикера парламента Юсси Халла-ахо о том, что мир, возможно, уже находится в Третьей мировой войне.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Хяккянен не согласился с тезисом Халла-ахо о том, что Третья мировая война возможно уже и началась, но мир пока не осознает этого.

Министр обороны отметил, что не стоит оглядываться на историю с позиции, что существует какая-то неотвратимая последовательность событий.

Реклама:

Он отметил, что действительно некоторые диктаторы действуют похожим образом, как перед Второй мировой войной, однако войну можно предотвратить надлежащей подготовкой и развитием обороны.

Премьер-министр Швеции недавно высказал мнение, что его страна находится в ситуации "и не войны, и не мира".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Финляндия
Реклама: