Министр обороны Финляндии не согласился с оценкой спикера парламента о "Третьей мировой"

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен не согласился с тезисами спикера парламента Юсси Халла-ахо о том, что мир, возможно, уже находится в Третьей мировой войне.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Хяккянен не согласился с тезисом Халла-ахо о том, что Третья мировая война возможно уже и началась, но мир пока не осознает этого.

Министр обороны отметил, что не стоит оглядываться на историю с позиции, что существует какая-то неотвратимая последовательность событий.

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Он отметил, что действительно некоторые диктаторы действуют похожим образом, как перед Второй мировой войной, однако войну можно предотвратить надлежащей подготовкой и развитием обороны.

Премьер-министр Швеции недавно высказал мнение, что его страна находится в ситуации "и не войны, и не мира".