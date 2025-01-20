Ексглава Єврокомісії дав пораду фон дер Ляєн щодо взаємодії з Трампом

Колишній президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Європейський Союз не повинен боятися нової адміністрації Дональда Трампа та має діяти сміливо.

Про це він розповів у інтерв’ю Euractiv, пише "Європейська правда".

Юнкер, чий термін на посаді значною мірою збігся з першим президентством Трампа, сказав, що теперішній главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн не треба боятися нової адміністрації.

"Ми повинні працювати як рівноправні партнери, а не намагатися сховатися в кутку, де нас ніхто не помітить. Ми маємо таку ж гідність, як і США, і ми повинні доводити це з кожним днем", – сказав Юнкер.

Реклама:

Згадуючи про найважчі моменти співпраці з Трампом, Юнкер виокремив торговельні суперечки.

"Він хотів розпочати торговельну війну, бо вважав, що з торговельно-комерційної точки зору до США погано ставляться в ЄС. Було важко пояснити йому, що це не відображає всієї правди, тому що якщо додати торгівлю товарами та фінансові послуги у відносинах між ЄС та США, то ситуація буде не такою, як він думає", – сказав Юнкер.

Інавгурація Дональда Трампа пройде у Вашингтоні 20 січня.

Трамп вже заявив, що планує підписати "рекордну" кількість указів, коли вступить на посаду.

Детальніше про інавгурацію Трампа читайте у статті В гостях у Трампа: хто буде на інавгурації у США, чому туди не їде Зеленський і де тут "зрада".