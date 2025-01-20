Экс-глава Еврокомиссии дал совет фон дер Ляйен по взаимодействию с Трампом

Бывший президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейский Союз не должен бояться новой администрации Дональда Трампа и должен действовать смело.

Об этом он рассказал в интервью Euractiv, пишет "Европейская правда".

Юнкер, чей срок на посту в значительной степени совпал с первым президентством Трампа, сказал, что нынешней главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не надо бояться новой администрации.

"Мы должны работать как равноправные партнеры, а не пытаться спрятаться в углу, где нас никто не заметит. У нас есть такое же достоинство, как и у США, и мы должны доказывать это с каждым днем", – сказал Юнкер.

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Вспоминая о самых тяжелых моментах сотрудничества с Трампом, Юнкер выделил торговые споры.

"Он хотел начать торговую войну, потому что считал, что с торгово-коммерческой точки зрения к США плохо относятся в ЕС. Было трудно объяснить ему, что это не отражает всей правды, потому что если добавить торговлю товарами и финансовые услуги в отношениях между ЕС и США, то ситуация будет не такой, как он думает", – сказал Юнкер.

Инаугурация Дональда Трампа пройдет в Вашингтоне 20 января.

Трамп уже заявил, что планирует подписать "рекордное" количество указов, когда вступит в должность.

Подробнее об инаугурации Трампа читайте в статье В гостях у Трампа: кто будет на инаугурации в США, почему туда не едет Зеленский и где здесь "зрада".