Китай призывает США прислушаться к "рациональным голосам" на фоне запрета TikTok

Китай призвал Соединенные Штаты прислушаться к "рациональным голосам" в вопросе социальной платформы TikTok, поскольку закон о запрете приложения вступил в силу.

Об этом пишет AFP, цитируя слова пресс-секретаря китайского Министерства иностранных дел Мао Нин, передает "Европейская правда".

Пресс-секретарь китайского МИД выразила надежду, что американская сторона "серьезно прислушается к рациональным голосам и обеспечит открытую, честную, справедливую и недискриминационную бизнес-среду для субъектов рынка из всех стран, работающих в США".

"TikTok работает в Соединенных Штатах в течение многих лет и пользуется большой любовью американских пользователей", – заявила она.

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Представительница китайского внешнеполитического ведомства заявила, что TikTok "играет положительную роль в содействии внутренней занятости и стимулировании потребления в США".

Напомним, еще до конца суток 18 января приложение TikTok начало становиться недоступным в США из-за принятого почти год назад закона, требующего от TikTok отмежеваться от китайского владельца под угрозой запрета.

Избранный американский президент Дональд Трамп более благосклонно относится к TikTok и недавно говорил, что не видит причин отказываться от платформы, похваставшись своими показателями охвата.

Поэтому он пообещал отсрочить блокировку платформы TikTok, и заявил, что уже в понедельник, 20 января, после своей инаугурации, издаст указ о расширении периода, после которого должен вступить в силу закон, ставший причиной блокировки TikTok.