ЗМІ: Трамп зібрав рекордні $250 млн на інавгурацію

Обраний американський президент Дональд Трамп відзначив своє повернення до Білого дому рекордною сумою на інавгураційну кампанію – $250 млн, що перевищило суму його першої інавгурації.

Про це пише ABC News із посиланням на співрозмовників, передає "Європейська правда".

Зібрані гроші перевищили суму пожертв на першу інавгурацію Трампа у 2017 році, що становила $107 млн.

Зазначається, що ці $250 млн включають в себе офіційний інавгураційний комітет Трампа-Венса, а також інші великі фонди Трампа, які організовували його інавгураційні заходи.

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Основні технологічні пожертви на інавгурацію включають по $1 млн від Meta, Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI та Uber.

Як розповіли співрозмовники, компанія Meta зробила пожертвування на президентську інавгурацію вперше, тоді як Apple, Amazon, Google і Microsoft робили внески і на попередні інавгурації.

Інавгураційний комітет Трампа також отримав великі пожертви від криптовалютної індустрії, в тому числі $5 млн від Ripple, $2 млн від Robinhood і $1 млн від Coinbase.

Інші великі корпорації, які історично вкладали гроші у президентські інавгурації, також зробили пожертви й цього разу, зокрема Bank of America та Boeing.

Як інформували, 20 січня Трамп і перша леді Меланія Трамп прибули до Білого дому для традиційного пообіднього чаю з подружжям Джо і Джилл Байденів.

Після прибуття Трампів до Білого дому Байден зустрів їх словами: "Ласкаво просимо додому".

За даними ЗМІ, обраний президент США у своїй інавгураційній промові закликатиме до "революції здорового глузду".