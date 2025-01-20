СМИ: Трамп собрал рекордные $250 млн на инаугурацию

Избранный американский президент Дональд Трамп отметил свое возвращение в Белый дом рекордной суммой на инаугурационную кампанию – $250 млн, что превысило сумму его первой инаугурации.

Об этом пишет ABC News со ссылкой на собеседников, передает "Европейская правда".

Собранные деньги превысили сумму пожертвований на первую инаугурацию Трампа в 2017 году, которая составляла $107 млн.

Отмечается, что эти $250 млн включают в себя официальный инаугурационный комитет Трампа-Венса, а также другие крупные фонды Трампа, которые организовывали его инаугурационные мероприятия.

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Основные технологические пожертвования на инаугурацию включают по $1 млн от Meta, Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI и Uber.

Как рассказали собеседники, компания Meta сделала пожертвование на президентскую инаугурацию впервые, тогда как Apple, Amazon, Google и Microsoft делали взносы и на предыдущие инаугурации.

Инаугурационный комитет Трампа также получил крупные пожертвования от криптовалютной индустрии, в том числе $5 млн от Ripple, $2 млн от Robinhood и $1 млн от Coinbase.

Другие крупные корпорации, которые исторически вкладывали деньги в президентские инаугурации, также сделали пожертвования и на этот раз, в частности Bank of America и Boeing.

Как информировали, 20 января Трамп и первая леди Мелания Трамп прибыли в Белый дом для традиционного послеобеденного чая с супругами Джо и Джилл Байден.

По прибытии Трампов в Белый дом Байден встретил их словами: "Добро пожаловать домой".

По данным СМИ, избранный президент США в своей инаугурационной речи будет призывать к "революции здравого смысла".