Ердоган пообіцяв премʼєру Словаччини допомогу з поставками російського газу

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у понеділок, 20 січня, обговорив з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом можливість забезпечення поставок російського газу через Туреччину.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

На пресконференції за підсумками зустрічі з Фіцо Ердоган підтвердив, що Туреччина готова вести переговори зі Словаччиною та Росією для пошуку рішення щодо транзиту російського газу.

"Зробімо крок", – сказав турецький лідер, додавши, що його міністр закордонних справ Хакан Фідан звернеться до російскього візаві, а він сам поговорить з Владіміром Путіним.

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"Досягнімо рішення щодо потреб Словаччини в природному газі", – додав Ердоган.

Словацький премʼєр своєю чергою заявив, що можна було б знайти альтернативне рішення для постачання російського газу до Словаччини через газопровід "Турецький потік" і далі до Болгарії, Румунії та Угорщини.

"Російські партнери повинні долучитися і підтвердити, чи готові вони збільшити обсяги цього газу, щоб він потрапив на словацьку територію", – сказав Фіцо під час пресконференції.

Він додав, що міністерка економіки Словаччини поїде до Туреччини для подальшого обговорення цього питання наступного тижня.

Нагадаємо, що контракт між Україною та Росією на транзит газу до Європи закінчився наприкінці 2024 року після того, як українська сторона вирішила не продовжувати його.

Словацький прем'єр Роберт Фіцо різко розкритикував Київ за ці дії та висловив численні погрози на адресу України.

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