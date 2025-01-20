Эрдоган пообещал премьеру Словакии помощь с поставками российского газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в понедельник, 20 января, обсудил с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность обеспечения поставок российского газа через Турцию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

На пресс-конференции по итогам встречи с Фицо Эрдоган подтвердил, что Турция готова вести переговоры со Словакией и Россией для поиска решения по транзиту российского газа.

"Сделаем шаг", – сказал турецкий лидер, добавив, что его министр иностранных дел Хакан Фидан обратится к российскому визави, а он сам поговорит с Владимиром Путиным.

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"Давайте достигнем решения относительно потребностей Словакии в природном газе", – добавил Эрдоган.

Словацкий премьер в свою очередь заявил, что можно было бы найти альтернативное решение для поставок российского газа в Словакию через газопровод "Турецкий поток" и далее в Болгарию, Румынию и Венгрию.

"Российские партнеры должны присоединиться и подтвердить, готовы ли они увеличить объемы этого газа, чтобы он попал на словацкую территорию", – сказал Фицо во время пресс-конференции.

Он добавил, что министр экономики Словакии поедет в Турцию для дальнейшего обсуждения этого вопроса на следующей неделе.

Напомним, что контракт между Украиной и Россией на транзит газа в Европу закончился в конце 2024 года после того, как украинская сторона решила не продлевать его.

Словацкий премьер Роберт Фицо резко раскритиковал Киев за эти действия и высказал многочисленные угрозы в адрес Украины.

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