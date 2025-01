Оппозиционный президент Грузии встретилась с новым госсекретарем США

Прозападный президент Грузии Саломе Зурабишвили представляла страну на инаугурации президента США Дональда Трама, где она встретилась с новоутвержденным государственным секретарем США Марко Рубио.

Об этом сообщили в X (Twitter) конгрессмен-республиканец Джо Уилсон и сама Зурабишвили, пишет "Европейская правда".

Зурабишвили поблагодарила Уилсона "за содействие всем контактам на высоком уровне и за поддержку борьбы Грузии за свободу".

А Уилсон, в свою очередь, рассказал, что познакомил прозападного грузинского президента с новоутвержденным государственным секретарем США.

"Поздравляем Марка Рубио с сегодняшним утверждением в должности. Грузия рассчитывает на ваше участие в обеспечении стабильности, мира и демократии в регионе. Российским, китайским интересам в регионе необходимо противостоять", – написала Зурабишвили.

Congratulations @marcorubio on your confirmation today. Georgia counts on your engagement in favor of stability, peace and democracy in the region. Russian, Chinese interests have to be resisted in the region.