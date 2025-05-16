Скандальний Сіміон звинуватив Макрона в "диктаторських нахилах"

Лідер румунської ультраправої партії AUR, кандидат в президенти країни Джордже Сіміон, який перебуває з візитом у Парижі, звинуватив президента Франції Емманюеля Макрона у втручанні у президентські вибори в його країні.

Заяву Сіміона наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

У французькій столиці скаднальний румунський політик провів пресконференцію в супроводі французької ультраправої депутатки Європарламенту Маріон Марешаль.

"Моє послання дуже ясне: "Відступіть! Це не ваша справа... втручатися у вільну суверенну волю румунського народу", – сказав Сіміон.

Він звинуватив Макрона в "диктаторських нахилах" і порівняв Францію з Іраном.

"Ви не імператор, вас не люблять навіть французи, тому такі атаки... не те, що ми повинні робити в єдиній Європі, у майбутньому Європейському союзі", – сказав він, звертаючись до Макрона.

Після цього міністр Франції у справах Європи Бенджамен Хаддад зазначив, що "глибоко" шкодує про "образливі висловлювання на адресу Франції" і поширення "неправдивої інформації".

Також Сіміон звинуватив владу Молдови у фальсифікації голосування на виборах президента Румунії.

Нагадаємо, у першому турі 4 травня перемогу здобув лідер ультраправих Джордже Сіміон, який набрав 40,94%, а ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан – 20,99%.

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