Вучич допустив можливість дострокових парламентських виборів в Сербії

Президент Сербії Александар Вучич вперше з моменту початку потужних студентських протестів у себе в країні висловив готовність провести дострокові вибори.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Вучич заявив на полях саміту Європейської політичної спільноти в столиці Албанії Тирані, його цитує dpa.

Поточний склад сербського парламенту має залишатися при владі до початку 2028 року.

"Парламентські вибори можуть відбутися протягом півтора року, якщо відповідні інституції вживуть необхідних заходів", – сказав сербський президент.

Водночас, за його словами, ще ніхто ще не звернувся до "відповідних інституцій" з вимогою про проведення нових виборів.

Студенти в Сербії протестують проти уряду вже близько шести місяців після обвалу навісу залізничного вокзалу в місті Нові-Сад, внаслідок якого загинули 16 осіб.

Протестувальники звинувачують уряд у корупції та неефективному управлінні державними інституціями, які значною мірою перебувають під контролем Вучича.

Вони вимагають проведення комплексних реформ для встановлення демократичних і конституційних умов.

Студентський також закликав до дострокових виборів.

Нагадаємо, нещодавно Вучич говорив, що піде у відставку, якщо йому покажуть докази використання "звукової гармати" на протестах.

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