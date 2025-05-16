Словенія підтримує ширше визначення оборонних витрат, аби виконати вимоги НАТО

Премʼєр-міністр Словенії Роберт Голоб закликав до розширення визначення витрат на оборону, що допоможе виконати заклики США виділити більше коштів на безпеку в межах НАТО.

Про це він сказав в інтервʼю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Голоб заявив, що Словенія і ще кілька держав НАТО обʼєднались, аби просувати єдину методологію розрахунку витрат на оборону в найближчі тижні і представити пропозицію генсеку Альянсу Марку Рютте.

Словенський премʼєр зауважив, що НАТО наразі не має єдиного стандарту щодо того, що вважається видатками на безпеку.

Словенія підтримає пропозицію включити інвестиції в оборонну промисловість ЄС до цього визначення, зазначив він.

"Ми не можемо дозволити собі витрачати 5% ВВП на оборону і залишатися конкурентоспроможними, якщо не зможемо поєднати ці дві сфери", – сказав Голоб.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, НАТО розробляє план, аби виконати вимоги Трампа щодо 5% ВВП на оборону.

Генсек НАТО Марк Рютте просуває ідею погодження нової цілі в 3,5% ВВП протягом наступних семи років, а також додаткових 1,5% на ширші витрати, пов’язані з обороною.