Європейські лідери висловили підтримку Молдові та її руху в ЄС

Лідери Великої Британії, Італії, Німеччини, Польщі, Румунії та Франції, а також очільники Європейської ради та Єврокомісії підтвердили підтримку Молдові та її європейському майбутньому.

Відповідну заяву вони поширили після зустрічі з молдовською президенткою Маєю Санду у пʼятницю на полях саміту Європейської політичної спільноти в Албанії, пише "Європейська правда".

Європейські лідери у заяві зобов'язались підтримувати Молдову на шляху до "процвітаючої, квітучої демократії, де громадяни мають такі самі можливості та якість життя, як і люди в усьому Європейському Союзі".

Окрему увагу вони звернули на парламентські вибори в Молдові, заплановані на вересень 2025 року, і необхідність гарантувати громадянам вільний вибір без зовнішнього втручання.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Молдову у захисті демократичних процесів та зміцненні її стійкості до зовнішніх загроз", – підкреслили лідери.

Раніше молдовська президентка Мая Санду заявила, що ставка Кремля на парламентські вибори полягає в тому, щоб змінити керівництво Молдови на підконтрольних йому людей, а потім використати країну проти України.

Тим часом з’явились сигнали про те, що Молдову і Україну можуть розділити на шляху вступу до ЄС через вето Угорщини.

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