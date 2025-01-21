Зеленський розраховує на союзників у ЄС, щоб пояснити Трампу ризики у перемовинах з Путіним

Президент України Володимир Зеленський сподівається на підтримку європейських союзників України у тому, щоб пояснити президенту США Дональду Трампу ризики згоди на ті вимоги, які Москва очікувано висуватиме у потенційних перемовинах про завершення війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

"З президентом Трампом у нас дуже хороші відносини. Але ми маємо сьогодні такий прагматичний час", – зазначив президент України.

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"Для нас дуже важливо, щоби зайві голоси, які іноді навколо президента Трампа доносять дезінформацію чи проросійську позицію…. Для нас важливо, щоб Європа була гучна, щоб її чули, щоб голосів навколо Трампа було більше. Щоб він чітко розумів деталі і ризики, які можуть бути у майбутньому. При цьому дуже швидко", – зауважив він.

Зокрема, Зеленський переконаний, що Путін у разі початку перемовин про припинення війни почне вимагати, щоб Україна в рази зменшила свою армію та відмовилася від членства у НАТО.

"Трамп мені сказав – і потім публічно про це говорив, – що буде робити все, щоб закінчити війну в цьому році. Я йому сказав, що ми – ваш партнер, ця війна – у нас (…) Ми втрачаємо наших людей, це найбільша втрата для нас. Ми хочемо закінчити війну у цьому році, але не просто швидко, а справедливо передусім. Надійно для нас, для українців – щоб вони повернулись додому, жили в безпеці і працювали", – зазначив він.

Промова Зеленського на виступі у Давосі була зосереджена на тому, що Європа має ставати сильнішою з безпекової та економічної точки зору, щоб могти постояти за себе і бути настільки ж важливим союзником для США, як зараз Сполучені Штати – для Європи.

Він закликав не економити на своїй безпеці, та непрямо підтримав заклик нового президента США Дональда Трампа збільшувати витрати союзників у НАТО на оборону до 5% ВВП.

Також Зеленський наголосив, що якщо Україна не отримає надійних гарантій, які б стримали Росію від нової агресії – новий напад буде в рази небезпечнішим для усієї Європи.





