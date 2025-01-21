Зеленский рассчитывает на союзников в ЕС, чтобы объяснить Трампу риски в переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на поддержку европейских союзников Украины в том, чтобы объяснить президенту США Дональду Трампу риски согласия на те требования, которые Москва ожидаемо будет выдвигать в потенциальных переговорах о завершении войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"С президентом Трампом у нас очень хорошие отношения. Но сегодня такое прагматичное время", – отметил президент Украины.

Реклама:

"Для нас очень важно, чтобы лишние голоса, которые иногда вокруг президента Трампа доносят дезинформацию или пророссийскую позицию.... Для нас важно, чтобы Европа была громкая, чтобы ее слышали, чтобы голосов вокруг Трампа было больше. Чтобы он четко понимал детали и риски, которые могут быть в будущем. При этом очень быстро", – отметил он.

В частности, Зеленский убежден, что Путин в случае начала переговоров о прекращении войны начнет требовать, чтобы Украина в разы уменьшила свою армию и отказалась от членства в НАТО.

"Трамп мне сказал – и потом публично об этом говорил, – что будет делать все, чтобы закончить войну в этом году. Я ему сказал, что мы – ваш партнер, эта война – у нас (...) Мы теряем наших людей, это самая большая потеря для нас. Мы хотим закончить войну в этом году, но не просто быстро, а справедливо прежде всего. Надежно для нас, для украинцев – чтобы они вернулись домой, жили в безопасности и работали", – отметил он.

Речь Зеленского на выступлении в Давосе была сосредоточена на том, что Европа должна становиться сильнее с точки зрения безопасности и экономической точки зрения, чтобы быть в состоянии постоять за себя и быть столь же важным союзником для США, как сейчас Соединенные Штаты – для Европы.

Он призвал не экономить на своей безопасности, и косвенно поддержал призыв нового президента США Дональда Трампа увеличивать расходы союзников в НАТО на оборону до 5% ВВП.

Также Зеленский отметил, что если Украина не получит надежных гарантий, которые бы сдержали Россию от новой агрессии – новое нападение будет в разы опаснее для всей Европы.