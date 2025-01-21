В Чехии падает интерес к событиям в Украине и одобрение действий властей в поддержку Киева

Большинство чешских граждан не выражают интерес к ситуации в Украине, а почти 60% из них не одобряют действий правительства Чехии по поддержке государства в защите от полномасштабной российской агрессии.

Об этом свидетельствуют данные опроса чешского Центра исследования общественного мнения (CVVM), пишет "Европейская правда".

В последнем квартале 2024 года развитием полномасштабной войны в Украине интересовались 43% опрошенных чехов – это на 14 процентных пунктов меньше, чем в начале 2024 года.

Это впервые с 2022 года опросы CVVM фиксируют падение процента заинтересованных в событиях в Украине граждан Чехии ниже 50. В течение 2023-го этот показатель держался на уровне около 60%.

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Действия своего правительства в поддержку Украины поддерживают 36% опрошенных чехов. В то же время 30% заявили, что "категорически не согласны" с действиями правительства, а еще 28% – что "скорее не согласны".

В общем, за последний год уровень неодобрения вырос на 4 процентных пункта, но доля людей, которые категорически не согласны с действиями правительства, выросла на 5 процентных пунктов.

Для сравнения, в опросе CVVM сразу после начала российской агрессии в 2022 году 58% людей соглашались с поддержкой Украины чешским правительством, тогда как 35% чехов ее отвергали.

При этом почти три четверти респондентов считают, что международное сообщество должно оказывать дипломатическое давление на Россию: политическую и экономическую изоляцию России поддерживают 49%, 45% согласны с предоставлением финансовой помощи Украине, 42% – с предоставлением военной техники, а 11% чехов отправили бы войска в Украину, чтобы принять участие в боевых действиях.

Опрос CVVM проводился с 12 сентября по 28 ноября 2024 года, в нем приняли участие 1008 человек.

Напомним, опубликованный в декабре 2024 года опрос показал, что большинство западноевропейцев считают, что союзники Украины делают недостаточно, как с точки зрения экономических санкций против Москвы, так и с точки зрения военной и другой помощи Киеву, чтобы предотвратить победу России в войне.

Этот опрос также показал, что готовность поддерживать Украину "до победы" резко снизилась в Западной Европе в критическое для Киева время.